"Tiago" soll Masseur verletzt haben: Arsenal-Star muss nach Hunde-Attacke vor Gericht!

Reiss Nelson (23, r.) stammt aus der Jugend des FC Arsenal und gehört nach zwei Leihstationen mittlerweile zum Profikader. © FILIPE AMORIM / AFP

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, muss der 23-jährige Profikicker am 4. September 2023 vor dem Harrow Crown Court in London erscheinen und sich dort für die Attacke seines Haustieres namens "Tiago" verantworten.

Demnach soll der Hund bereits am 2. Dezember 2020 den Masseur Saeid Motaali in Nelsons Haus im Norden der englischen Hauptstadt angefallen und verletzt haben.

Dem Offensivakteur der Gunners wird daher gemäß des "Dangerous Dogs Acts" von 1991 das "Führen eines Hundes, der gefährlich außer Kontrolle geraten ist und so Verletzungen verursacht hat" vorgeworfen.

Laut einem Bericht der Daily Mail wies das berühmte Herrchen die Anschuldigungen während einer früheren Gerichtsverhandlung im Oktober vergangenen Jahres zurück und wurde anschließend gegen Kaution freigelassen.

Um welche Hunderasse es sich bei Tiago handelt, ist derweil nicht bekannt. Nelson soll in der Vergangenheit aber mehrfach Bilder einer französischen Bulldogge in seiner Instagram-Story geteilt haben.