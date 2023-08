Aus Transfer-Frust: Fans begrüßen "Neuzugang" am Flughafen!

Málaga (Spanien) - Der Transfersommer kann Fans vor Freude ausflippen lassen, aber auch für große Frustration sorgen. Über Letzteres wissen die Anhänger des FC Málaga ein Lied zu singen. Doch statt zu resignieren, bestimmten sie einfach einen "Neuzugang" per Zufallsprinzip und bereiteten ihm einen herzlichen Empfang.

Die Gruppe junger Männer und Frauen machte sich in voller, hellblau-weißer Fan-Montur zum Flughafen Málaga-Costa del Sol auf. Dabei brachten sie auch Fahnen und Plakate mit, auf denen Willkommens-Botschaften für einen fiktiven Königstransfer standen.

Einige Unterstützer des Klubs aus Andalusien kamen ob der enttäuschenden Untätigkeit ihres Herzensvereins nämlich auf eine witzige Idee, wie in einem Video zu sehen ist, das sich in der Folge rasch im Internet verbreitete.

Joaquín (heute 42, vorn) war nach dem Aus gegen Dortmund am Boden zerstört. In der Folge ging es mit dem FC Málaga fast nur noch bergab. © Federico Gambarini/dpa

In der Saison 2012/13 stand der Klub noch im denkwürdigen Viertelfinale der Champions League gegen den BVB. Die Truppe von Coach Manuel Pellegrini (69) um Stars wie Isco (31), Joaquín (42) und Martín Demichelis (42) schied erst durch einen späten Treffer im Rückspiel von Dortmunds Felipe Santana (37) aus.

Seitdem ist in dem beliebten Urlaubsziel allerdings viel passiert. Aufgrund von Problemen mit dem Financial Fairplay verlor Investor Abdullah bin Nasser Al Thani (56) die Lust an seinem Spielzeug, zahlreiche teuer eingekaufte Kicker verließen den Verein wieder.

2018 gipfelte der Fall zunächst im Abstieg aus der LaLiga in die zweitklassige Segunda División. In der vergangenen Spielzeit musste sich der FC Málaga nun auch aus dem Unterhaus in die 3. Liga verabschieden.

Noch hat die Vereinsführung im Sommer jedoch nicht allzu viel getan, um den direkten Wiederaufstieg ins Visier zu nehmen. Trotz der Abgänge von mehreren Leistungsträgern wie Aleix Febas (27), Álex Calco (19) oder Cristian Gutiérrez (22) wurde kein Geld locker gemacht. Nur ablösefreie Spieler sind bislang in Andalusien aufgeschlagen.

Das muss natürlich nicht zwangsläufig ein Qualitätsmerkmal sein, stößt den leidgeprüften Fans aber sauer auf. Immerhin nehmen sie es offensichtlich mit Humor.