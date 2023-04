Betrunken raste er den kleinen Gio (†4) tot: Fußball-Profi muss in den Knast!

Fußball-Profi Rai Vloet (27, l.) mit seinem Anwalt Erik Thomas vor der Verhandlung am 20. März 2023. © IMAGO / ANP

Nun ist der Niederländer in Haarlem zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der ehemalige U21-Auswahlspieler hatte laut Angaben von "Omroepwest" am 14. November 2021 unglaubliche 203 km/h auf dem Tacho seines Wagens, als er den kleinen Jungen totraste.

Mit 1,8 Promille im Blut war er an jenem Sonntag auf der Autobahn 4 bei Hoofddorp mit einem Kumpel unterwegs, als er ungebremst in den Wagen der Familie krachte. Zuvor hatten die beiden in Amsterdam gefeiert. Vor Gericht gestand er, er habe zwei Gläser Schnaps getrunken, bevor er ins Auto stieg.

Vater Steffin, Mutter Sanne und die Schwester Faye (zum Unfallzeitpunkt 1 Jahr alt) waren kurz zuvor aus dem Urlaub auf Teneriffa zurückgekehrt und fuhren mit ihrem Auto vom Flughafen Amsterdam Schiphol in Richtung Zoetermeer, wo sie wohnen. Während die drei schwer verletzt überlebten, starb Gio eineinhalb Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus.

Unglaublich: Zunächst hatte der Beifahrer die Schuld auf sich genommen, er habe am Steuer gesessen. Einen Tag später wurden aber beide festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt spielte Vloet in den Niederlanden bei Heracles Almelo.