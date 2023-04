Vor Rückkehr von Frank Lampard: Chelsea-Boss soll TV-Star um Rat gefragt haben!

TV-Berühmtheit James Corden (44) soll bei der Ernennung von Frank Lampard (44) seine Finger im Spiel gehabt haben. © Chris Pizzello/Invision/dpa

Ausgerechnet Talk-Show-Moderator James Corden (44) soll sich beim US-amerikanischen Unternehmer und Chelsea-Chef für ein Engagement der Mittelfeld-Legende eingesetzt haben, wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet.

Demnach pflegen der bekennende West-Ham-Fan und Boehly ein freundschaftliches Verhältnis. Nach der Entlassung von Graham Potter (47) habe sich der 49-jährige Milliardär an Corden gewandt, der eine Rückkehr Lampards als Interimscoach in der Folge befürwortet haben soll.

Der 106-fache Nationalspieler der "Three Lions" und der Host der Sendung "The Late Late Show with James Corden" kennen sich wiederum aus dem Sky-Format "A League of Their Own", welches Corden von 2010 bis 2019 moderierte.

Die britische Sport-Game-Show ist dabei allerdings auch gleichzeitig die einzige Referenz, die die TV-Persönlichkeit bezüglich der Fußballwelt vorweisen kann.

Ein Volltreffer ist die Empfehlung des 44-jährigen "Cats"-Darstellers bislang nicht geworden, denn der neue Chelsea-Trainer verlor gleich sein erstes Match am Samstag bei den abstiegsbedrohten Wolverhampton Wanderers mit 0:1.