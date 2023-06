Das hat es noch nie gegeben: Klinsmann nominiert Knacki für Länderspiel

Jürgen Klinsmann (58) steht seit diesem Jahr für Südkorea an der Seitenlinie. © Lee Jin-Man/AP/dpa

Fußballtrainer müssen für gewöhnlich wichtige Entscheidungen in kürzester Zeit treffen. Somit kommt es vor, dass auch einmal kuriose Dinge zustande kommen.

Doch was sich der ehemalige deutsche Nationalspieler und jetzige Südkorea-Coach nun bei dieser Aktion geleistet hat, dürfte selbst die tollkühnsten Fans mal eben aus der Fassung bringen.

Laut Informationen des "Kicker" hat "Klinsi", der als aktiver Spieler unter anderem für den FC Bayern München, den VfB Stuttgart und Inter Mailand auf Torejagd ging, bei der Kadernominierung für mächtig Aufsehen gesorgt.

Zum Testspiel Südkoreas gegen Peru am 16. Juni hatte der in Göppingen geborene Fußballlehrer mit Jun-Ho Son (31) einen Profi in den Kader gerufen, der eigentlich aus triftigen Gründen "verhindert" ist.

Grund: Der Spieler sitzt derzeit wegen Bestechungsvorwürfen in China im Knast! Wusste Klinsmann darüber nicht Bescheid, oder wieso die völlig unlogische Einberufung?