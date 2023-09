Elfer-Albtraum: In dieser Hinsicht sind Pep Guardiola und sein Team Schlusslicht

Trotz der Elfer-Misere: Mit Erling Haaland (23) gewann Pep das Triple. © Spyros BAKALIS / AFP

Die Sportschau hat ausgerechnet, dass in der Bundesliga 75 Prozent aller Strafstöße verwandelt wurden. Mehr als ManCtiy unter Pep.

75 Prozent ist auch die Quote, an der sich andere Star-Trainer der Premier League orientieren: Manchester-United-Legende Sir Alex Ferguson (81), der ManUnited von 1986 bis 2013 trainierte, kam auf diese Quote, was aber die fünftschlechteste ist.

Der einst ewige Arsenal-Coach (1996-2018) Arsène Wenger (73) liegt bereits bei 77 Prozent und auf Platz sechs der Liste des Grauens.

Allerdings beinhaltet die Statistik nur Trainer, die mit ihrem Klub mindestens 30 Elfmeter zugesprochen bekommen haben, sonst kämen unrealistische Quoten raus.

Aber letzten Endes ist der Ex-Bayern-Trainer Guardiola auch nicht auf die Elfer angewiesen. Denn nach drei Premier-League-Titeln in Folge und dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League in der vergangenen Saison, ist ManCity der absolute Branchen-Primus.

Nach vier Spieltagen in der aktuellen Saison stehen die Citizens wieder auf Platz eins. Ungeschlagen, mit einem Torverhältnis von 11:2.