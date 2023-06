Nach Monaten: Tottenham Hotspur präsentiert neuen Trainer!

Ange Postecoglou (57) wird der erste australische Coach der Premier League. © THOMAS COEX / AFP

Der Australier mit griechischen Wurzeln stand in den vergangenen zwei Jahren an der Seitenlinie der Schotten, und das äußerst erfolgreich: In dieser Saison holte er mit dem Team das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Ligapokal!

Dementsprechend hätte der Klub seinen Trainer auch gerne gehalten, doch der 57-Jährige, der zuvor vor allem in seiner Heimat Australien als Übungsleiter unterwegs war und auch das Nationalteam in Down Under für vier Jahre coachte, sucht nun die Herausforderung in London.

Damit wird Postecoglou der erste australische Trainer in der Premier League und hat eine große Aufgabe vor sich: In Tottenham herrscht schlechte Stimmung zwischen Klubführung und Fans und auch sportlich muss der Verein sich wieder steigern, um in der kommenden Saison wieder die internationalen Plätze angreifen zu können.

Ob zumindest Stürmer-Star Harry Kane (29) durch die geplante Kontinuität auf der Trainerposition von einem Verbleib überzeugt werden kann? Der englische Nationalspieler soll seinem Heimatverein den Rücken kehren wollen - ein schwerer Schlag für die sportlichen Pläne des Traditionsklubs.