Er hat alles erreicht: Denkt Guardiola über Abschied aus Manchester nach?

Manchester (Großbritannien) - Manchester City hat es endlich geschafft: Im zwölften Anlauf sicherte sich der Klub am Samstag erstmals die Champions League und holte damit das erste Triple der Vereinsgeschichte. Dadurch ist der Verein nun endgültig in die Ränge der ganz großen Klubs aufgestiegen.

Pep Guardiola (52) feiert mit Manchester City den dritten Champions-League-Sieg seiner Karriere. © FRANCK FIFE / AFP

Doch während die Spieler noch ausgelassen und ausschweifend den Champions-League-Gewinn feiern, denkt einer schon über seine Zukunft nach: Trainer Pep Guardiola (52)!

Denn der Erfolgscoach hat seit seinem Debüt für Manchester City 2016 alles mit dem Verein gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Die Skyblues holten mit dem Katalanen fünfmal die englische Meisterschaft, zweimal den FA-Cup, viermal den englischen Ligapokal und nun endlich auch den Henkelpott.

Was also motiviert den Coach noch, mit den Citizens weiterzumachen?

Wie ESPN berichtet, offenbar nicht so viel: Quellen des Portals zufolge soll der 52-Jährige seinen Vertrag bei den Engländern nicht verlängern wollen und damit seine Zeit im Verein auslaufen lassen.

Das sind einerseits gute Nachrichten für Fans des Klubs: Guardiolas Arbeitspapier läuft noch bis 2025, zwei volle Saisons würde er also noch an der Seitenlinie der Skyblues verbringen. Zeit genug, um mit City den von Real Madrid gehaltenen Rekord von drei Champions-League-Titeln in Folge einzustellen?

Andererseits deutet sich damit das Ende einer Ära an: Neun Jahre hätte der Katalane dann in Manchester verbracht, die erfolgreichste Zeit des Klubs überhaupt.