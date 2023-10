Das ging schneller als erwartet: Wird DAS Hansi Flicks nächster Job?

Rom (Italien) - Er wurde erst vor rund einem Monat vom DFB freigestellt, doch schon bald könnte Hansi Flick (58) wieder an der Seitenlinie stehen. Er soll auf dem Zettel der AS Rom ganz oben stehen - als Nachfolger von José Mourinho (60)!

Findet Hansi Flick (58) schon nach nur einem Monat einen neuen Arbeitgeber? © Federico Gambarini/dpa

Ein Artikel des in Sachen Roma stets gut informierten Corriere dello Sport brachte am Samstagmorgen alles ins Rollen: Der Journalist Ivan Zazzaroni (65) schrieb, dass Klubbesitzer Dan Friedkin (58) seinen Startrainer feuern wolle, wenn die Giallorossi ihr Spiel gegen Cagliari am Sonntagabend verlieren würden.

Schon nach der 1:4-Pleite gegen CFC Genua Ende September hätte Mourinho auf der Kippe gestanden, nun sei es endgültig so weit.

Als Wunschlösung der Verantwortlichen für die Nachfolge von "The Special One" gelte ein Deutscher, und zwar niemand Geringeres als Ex-Bundestrainer Hansi Flick!

Der 58-Jährige, der im September wegen anhaltender Erfolglosigkeit vom DFB entlassen wurde, konnte sich davor mit dem Triple-Sieg mit dem FC Bayern einen Namen als Vereinstrainer machen.