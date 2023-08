Fußball-Romantik pur: Spanien-Star kickt jetzt für Mindestlohn bei Jugendliebe!

Oviedo (Spanien) - Es gibt sie also doch noch, die romantischen Fußball-Märchen! Während zahlreiche Stars dem Ruf der Milliarden aus der Wüste folgen, kehrt ein langjähriger Weltklasse-Kicker den Scheichs den Rücken und heuert für schmalen Taler bei seinem Jugendklub an.

Mit der "Furia Roja" feierte Santi Cazorla (38) zwei EM-Titel (2008, 2012). (Archivfoto) © CRISTINA QUICLER / AFP

Der 81-fache spanische Nationalspieler Santi Cazorla (38) verlässt den Al-Sadd SC aus Katar und wechselt zu Real Oviedo in die Segunda División, wie der asturische Verein am Mittwochabend vermeldete.

In der offiziellen Mitteilung weist der Zweitligist explizit darauf hin, dass der erfahrene Edeltechniker auf eigenen Wunsch nur den von der LaLiga2 vorgegebenen Mindestlohn kassiert.

Darüber hinaus tritt er seine Bildrechte komplett an die "Carbayones" ab und stellt dabei nur eine Bedingung: Zehn Prozent der Einnahmen aus seinen Trikotverkäufen sollen direkt in den Ausbau der eigenen Jugendakademie fließen.

Am Hungertuch wird der Ex-Arsenal-Star trotzdem nicht nagen. Einerseits soll er während seiner drei Jahre in Katar ein üppiges Gehalt im mittleren siebenstelligen Millionenbereich verdient haben, auf der anderen Seite liegt der besagte Mindestlohn laut der spanischen Zeitung Sport bei 77.500 Euro im Jahr, also rund 6500 Euro im Monat.

Dennoch ist die Geste des Dribbelkünstlers trotz seiner Verbundenheit zum Klub mittlerweile längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Cazorla stammt aus der Gegend und wurde selbst im Nachwuchs der Nordspanier ausgebildet.