Hintertürchen in der Abseitsregel: Schweden-Klub revolutioniert den Fußball

Ein schwedischer Drittligist entdeckte eine Lücke in der Abseitsregel. Der Regeln festlegende Verband International Football Association Board reagiert nun.

Von Alexander Angierski

Stockholm (Schweden) - Die moderne Auslegung der Abseitsregel ist schon fast 100 Jahre alt. Sie sorgte schon oft für Frust oder Erleichterung, wenn ein Tor wegen dieser Regel nicht zählte.

Wie definiert der Schiedsrichter den "ersten Kontaktpunkt beim Spielen"? © 123rf/dechevm Ein schwedischer Drittligist ist aber ganz besonders clever und hat eine Lücke gefunden. Der Klub Torns IF spielt seit sechs Jahren in der dritten schwedischen Liga. Der Kader hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von süßen 125.000 Euro. Zum Vergleich: Das Team des Viertligisten Energie Cottbus ist 2,58 Mio. Euro wert.

Aber Geld schießt bekanntlich keine Tore! Im Falle Torns' sorgt ein IQ von 8000 oder mehr für den Erfolg, denn der Chef-Trainer des Klubs, Richard Ringhov (59), hat sich die Regeln des "International Football Association Board" (IFAB) mal genauer angesehen.

Entscheidend ist der Erstkontakt beim Pass des ballspielenden Mitspieler.

Ob Star-Schiedsrichter Deniz Aytekin (45) gewusst hätte, wie zu reagieren gewesen wäre? © RONNY HARTMANN / AFP Darin heißt es sinngemäß: Ein Spieler befindet sich in einer Abseitsposition, wenn er sich näher zur gegnerischen Torlinie als der Ball und der vorletzte Spieler der gegnerischen Mannschaft befindet (Feldspieler oder Torwart), zum Zeitpunkt, an dem der Ball zu ihm gespielt wird, und er aktiv am Spielgeschehen teilnimmt. So weit, so gut. Eigentlich ziemlich klar. Aber Ringhov hat sich am folgenden Satz des Artikels 11.2 festgebissen: "Der erste Kontaktpunkt beim 'Spielen' oder 'Berühren' des Balls sollte (für die Abseitsentscheidung, d. Red.) verwendet werden." Der erste Kontakt also! Daraus lässt sich doch was machen. Der Trainer ging zu seinem Team und wählte den technisch brillantesten Spieler aus. Diesen forderte der 59-Jährige dann auf, den Ball auf dem Fuß zu balancieren. Der "erste Kontakt" ist damit vollbracht.

Richard Ringhov von Torns IF fand den Fehler in der Matrix

Sind dank Richard Ringhovs (59) Rafinesse solche Bilder in den Stadien bald seltener zu sehen? © FRANCK FIFE / AFP Nun schickte der Trainer einen Spieler in die Spitze, in die vermeintliche Abseitsposition. Der Spieler, der immer noch den Ball auf dem Fuß balanciert, spielte nun in einer flüssigen Bewegung aus der Luft heraus den Ball in die Spitze und schon war eine Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Torwart geschaffen.

Genial! Die Regeln waren eingehalten, denn beim ersten Kontaktpunkt des "Spielens" oder "Berührens" war der Spieler noch nicht im Abseits. Nichts verstanden? Dann hilft ein Clip, den der Klub auf X (ehemals Twitter) teilte bestimmt weiter.

Die IFAB will reagieren