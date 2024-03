Ist ihm ein Missgeschick passiert? Star von Bayern-Gegner bestreitet ekligen Verdacht!

"Ich habe dieses Foto im Umlauf gesehen und es sieht wirklich sehr verdächtig aus. Das liegt daran, dass außer in diesem Bereich nichts anderes an den Shorts dran ist", sagte der Arsenal-Sechser in einer von Gast Steve Sidwell (41) abgespielten Sprachnachricht.

Am Dienstag setzten sich die "Gunners" im Achtelfinale der Champions League erst im Elfmeterschießen gegen den FC Porto durch, jetzt wartet in der nächsten Runde der FC Bayern .

Beim Jubel nach dem Elfmeterschießen hatte Declan Rice (25, r.) definitiv Kontakt mit dem Rasen. War der zuvor schon für den Fleck auf seiner Hose verantwortlich? © Adrian DENNIS/AFP

"Ich habe zu ein paar Grätschen angesetzt und mich in gewisse Positionen gebracht, also ja, es ist definitiv nicht, wonach es aussieht, Kumpel", erklärte Rice die mutmaßliche Herkunft des Flecks.

Ob sich der gebürtige Londoner während des wichtigen CL-Spiels im Fall der Fälle auf die Toilette getraut hätte, verriet er hingegen nicht. Immerhin waren die "Gunners" zuvor sieben Jahre nicht in der Königsklasse vertreten und stehen nun zum ersten Mal seit 14 Jahren im Viertelfinale.

Auf den Denker und Lenker in der Mittelfeldzentrale hätte die Mannschaft von Coach Mikel Arteta (41) da kaum verzichten können.

Seit seinem Wechsel vor der Saison für bis zu 122 Millionen Euro vom Stadtrivalen West Ham United hat sich der Rechtsfuß zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und trotz seiner eher defensiven Rolle in 39 Partien schon sechs Tore und sieben Assists beigesteuert.

Der deutsche Rekordmeister sollte also gewarnt sein. Am 9. April steigt das Viertelfinal-Hinspiel zwischen den Bayern und Arsenal im Emirates, ehe der aktuelle Tabellenführer der Premier League am 17. April in München gastiert.