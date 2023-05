Das Hin und Her geht weiter: Nagelsmann verhandelt wohl doch wieder mit Top-Klub!

Der nächste Arbeitgeber von Julian Nagelsmann (35) steht noch immer nicht fest. Kommt es mit Tottenham zu einer Einigung? © ODD ANDERSEN / AFP

Allerdings habe Nagelsmann dem kriselnden Spitzenverein zugunsten einer privaten Auszeit abgesagt, hieß es wenig später.

Nach Sky-Infos folgte die Wiederaufnahme der Verhandlungen, Anfang Mai berichteten englische Medien dann übereinstimmend von einer Absage seitens Tottenham.

Zuvor hatte offenbar auch der FC Chelsea Interesse bekundet - und sich dem Vernehmen nach ebenfalls einen Korb von Nagelsmann eingefangen.

So richtig Bock auf die Insel und ihre wohl größten Umbruch-Projekte scheint der Oberbayer also eigentlich nicht zu haben. Ob das Hin und Her der letzten Wochen trotzdem in einem neuen Job gipfelt, muss der Sommer zeigen.