Liverpool macht's offiziell: Jörg Schmadtke ist neuer Sportdirektor!

Jörg Schmadtke (59) war zuletzt von 2018 bis 2023 beim VfL Wolfsburg aktiv. © Swen Pförtner/dpa

Das gab der englische Spitzenklub am Dienstagmorgen auf der vereinseigenen Homepage bekannt.

Der ehemalige Manager des VfL Wolfsburg folgt damit auf Julian Ward (41), der seinen Rücktritt zum Saisonende bereits im November angekündigt hatte.

Schmadtke wird seinen neuen Job vorbehaltlich der erfolgreichen Vergabe der Arbeitserlaubnis am 1. Juni aufnehmen.

"Zuallererst möchte ich Jörg beim Liverpool Football Club willkommen heißen, in dem Wissen, dass er eine Fülle von Wissen und Erfahrung in eine Rolle einbringen wird, in der solche Qualitäten sowohl für ihn als auch für uns nur von Vorteil sein können", erklärte Mike Gordon (58), Präsident der Fenway Sports Group, im Statement des LFC.

"Jörg wird mit unserer Abteilung 'Football Operations' zusammenarbeiten, während diese Jürgen Klopp weiterhin unterstützt. Er wird im Einklang mit unserem kontinuierlichen Bestreben arbeiten, den Verein in allen Bereichen weiterzuentwickeln", so der Vertreter des Besitzerunternehmens weiter.

Der frühere Torwart hatte sich nach seiner Zeit in Wolfsburg eigentlich bereits zurückgezogen und seine Karriere für beendet erklärt. Die Chance beim Premier-League-Giganten war aber wohl doch verlockender als der Ruhestand.