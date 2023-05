Er soll den Karren aus dem Dreck ziehen: Spitzentrainer unterschreibt bei Chelsea!

Interimstrainer Frank Lampard (44) konnte das Ruder beim FC Chelsea nicht herumreißen. © Glyn KIRK / IKIMAGES / AFP

Chelsea befand sich hingegen seit Anfang April auf der Suche nach einem Nachfolger für Graham Potter (48).

Der englische Trainer hatte die Blues erst im vergangenen September vom jetzigen Bayern-Coach Thomas Tuchel (49) übernommen, doch trotz winterlicher Investitionen über 300 Millionen Euro konnte er die durchwachsene Saison nicht mehr in richtige Bahnen lenken.

Interimslösung und Vereinslegende Frank Lampard (44) stellte sich sogar noch schlechter an und startete mit einem Negativrekord von sechs Niederlagen am Stück in seine zweite Amtszeit an der Stamford Bridge.

Vor dem finalen Spieltag steht Chelsea nur auf den zwölften Tabellenplatz der Premier League, womit der zweifache Champions-League-Sieger das internationale Geschäft verpassen wird.