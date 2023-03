Mit dem Handy am Steuer erwischt: Erling Haaland droht Ärger mit der Justiz!

Manchester - Was hat er sich dabei nur gedacht? Superstar Erling Haaland (22) von Manchester City wurde mit dem Smartphone am Steuer seines Autos gesichtet. Nun droht dem Überflieger aus der Premier League neben einer Geldstrafe sogar der Entzug seines Führerscheins.

Erling Haaland (22) von Manchester City ist in der englischen Premier League momentan das Maß aller Dinge. © Nick Potts/dpa

Tore am laufenden Fließband, ein Rekord jagt den nächsten: Auf dem Platz könnte es nicht besser laufen für Fußballstar Erling Haaland. Doch außerhalb des grünen Rasens steht der Norweger nun heftig in der Kritik, und das hat in erster Linie nichts mit Fußball zu tun.

Nach Informationen der britischen Nachrichtenseite "The Sun" ließ sich der wuchtige 1,94-Meter-Hüne einen Tag nach dem fulminanten 7:0-Kantersieg in der Champions-League gegen RB Leipzig (Haaland erzielte fünf Tore) offenbar zu einer unüberlegten Aktion hinreißen.

Unweit des heimischen Etihad Stadiums fuhr Haaland in seinem Rolls-Royce (im Wert von 340.000 Euro) vor und hatte dabei deutlich sichtbar nicht die Straße, sondern sein Handy im Blickfeld. Fotos sowie ein Video hierzu sollen der "Sun" vorliegen.

Ein Polizeisprecher aus Manchester bestätigte gegenüber dem "Mirror" den Sachverhalt und ließ verlauten, dass eine dementsprechende Untersuchung eingeleitet wurde.