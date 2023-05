Nach 66 Jahren ist (vorerst) Schluss - Barça muss aus dem Camp Nou!

Barcelona - Es war hochemotional! Fast 100.000 Zuschauer feierten am Sonntagabend das vorerst letzte Spiel des FC Barcelona in ihrem geliebtem Camp Nou.

Fast 100.000 Fans zelebrierten am Sonntag einen magischen Abend im Camp Nou. Es war der vorerst letzte für die nächsten Jahre. © Pau BARRENA / AFP

Da rückte selbst das Ergebnis in den Hintergrund! Das 3:0 über den RCD Mallorca war nicht nur das letzte Liga-Heimspiel des FC Barcelona in dieser Saison, sondern auch die vorgezogene Meisterfeier der Katalanen. Denn schon jetzt ist der erste Titel in der spanischen LaLiga seit vier Jahren sicher.

Doch damit nicht genug, war es auch ein Abschied nehmen für viele treue Anhänger. Denn in den nächsten Monaten werden Fans der Blaugrana nicht das Stadionfeeling des Camp Nou genießen können.

Der Grund: Die Spielstätte muss nach 66 Jahren im Vollbetrieb umgebaut und renoviert werden!

Es ist an der Zeit für das an vielen Stellen renovierungsbedürftige Stadion, in dem seit September 1957 ununterbrochen die Heimspiele der Katalanen stattfanden. Entsprechend groß und ausgelassen war die vorerst letzte Party der Fans in ihrem zweiten Wohnzimmer.

Auch die Verantwortlichen sparten nicht an Gran­dez­za. Fast schon andächtig zelebrierten sie den Akt, hoben ein Loch neben dem Tor aus und ließen in dieses eine Kiste mit Devotionalien der Klubgeschichte hinunter!