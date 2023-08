Nach fast 1000 Profispielen: Italienische Legende beendet seine Kariere!

Parma (Italien) - Man kann sich den Profi-Fußball ohne diesen Namen kaum vorstellen, doch jetzt wird er seine Handschuhe endgültig an den Nagel hängen: Gianluigi Buffon (45) beendet seine Karriere.

Die vergangenen beiden Jahre spielte Buffon bei Parma Calcio in der zweiten italienischen Liga und kam trotz seines Alters auf 43 Einsätze. Insgesamt stand er bei 975 Profispielen auf dem Rasen.

In Parma begann auch seine Profikarriere. Nach vier Jahren bei den Junioren folgten 1995 sechs Jahre in der Profimannschaft des AC Parma. Doch der Verein, der untrennbar mit seinem Namen verbunden ist, ist ein anderer: Juventus Turin. Juve zahlte 2001 für den damals 23-Jährigen die für damalige Verhältnisse gigantische Summe von 50 Millionen Euro an Parma!

Dagegen war Manuel Neuer (37) für die Bayern mit 30 Millionen Euro ein Schnäppchen.

21 Jahre war Buffon Teil der alten Dame und stand für sie 685 Mal auf dem Rasen. Dabei blieb er dem Klub auch treu, als dieser 2006 wegen eines Manipulationsskandals aus der Serie A verbannt wurde.

Nach einem Jahr gelang der direkte Wiederaufstieg und man dominierte schließlich die italienische Liga wie nie zuvor.