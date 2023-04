Netz-Gemeinde ist sich einig: Jürgen Klopp sieht wie ein gesuchter Sex-Verbrecher aus!

Die Internet-Nutzer wollen Jürgen Klopp (55) in dem gesuchten Mann erkannt haben. © PAUL ELLIS / AFP

Am vergangenen Mittwoch veröffentlichte das Polizeirevier von South Yorkshire im Norden Englands das computergenerierte Fahndungsfoto eines mutmaßlichen Sexualstraftäters.

Der Verdächtige soll sich am 13. März gegen 20.30 Uhr in Barnsley einer Frau in seinem roten Auto der Marke Mini genähert und diese anschließend durch Rufe auf sich aufmerksam gemacht haben.

Dem Opfer sei daraufhin aufgefallen, dass der Fahrer des Wagens sich selbst zu befriedigen schien, bevor er davonfuhr. Darüber hinaus habe es sich nach Angaben der Zeugin bereits um den zweiten Vorfall dieser Art gehandelt. Schon einige Monate zuvor soll derselbe Mann die Frau belästigt haben, indem er vor ihr masturbierte.

Das mithilfe des Opfers erstellte und in den sozialen Netzwerken geteilte Bild soll den vermuteten Täter nun identifizieren, allerdings fiel den Usern auf der Zwitscher-Plattform eine frappierende Ähnlichkeit des bärtigen Brillenträgers zum berühmten Übungsleiter der Reds auf.

"Ihr findet ihn im Anfield", kommentierte etwa eine Person den Beitrag des offiziellen Accounts der Behörde. "Jürgen Klopp auf Wish bestellt", schrieb ein anderer.