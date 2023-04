Neuer Skandal bei PSG: Ermittlungen gegen Neymar wegen Poker-Stream

Um Neymar (31) wird es auch in seiner Verletzungspause nicht ruhig. © Sven Hoppe/dpa

Seine Zwangspause verbringt der Brasilianer unter anderem mit Streaming auf der Plattform Twitch. So hatte er etwa am 28. März an einem Online-Pokerturnier teilgenommen und dieses auf seinem Twitch-Kanal gestreamt.

Das Problem dabei: Online-Casinos sind in Frankreich verboten, insbesondere Werbung darf für sie nicht gemacht werden. Neymars Stream wurde jedoch von seinem Werbepartner "Blaze", einem Online-Casino, gesponsert.

Die französische Glücksspielbehörde ANJ, die sich unter anderem aus Jugendschutzgründen zum Ziel gesetzt hat, den Online-Glücksspielmarkt zu bekämpfen und zu regulieren, hat deshalb Ermittlungen aufgenommen, wie RMC Sport berichtet.

Sollte sich jetzt also herausstellen, dass Neymar den Stream auf französischem Boden aufgenommen hat, drohen ihm juristische Konsequenzen. Dies gilt es jedoch zunächst zu beweisen: In seinem Stream sprach Neymar kein Französisch und nahm keinen Bezug auf französisches Publikum.

Die Teilnahme an dem Pokerturnier war für den Brasilianer gleich doppelt blöd: Neymar verlor eine Million Euro, kämpfte anscheinend mit den Tränen und fluchte in die Kamera.