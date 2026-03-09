Pyro, Gewalt, Krawalle: Traditionsderby endet in komplettem Chaos!

Glasgow (Schottland) - Totales Chaos nach Elfer-Krimi in einem der ältesten Derbys der Welt: Das "Old Firm" am Sonntag zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers endete mit heftigen Ausschreitungen.

Nach Abpfiff flogen Leuchtraketen und Gegenstände durch das Ibrox, während Zuschauer aufeinander und auf Polizisten losgingen. © Steve Welsh/PA Wire/dpa

Unmittelbar nachdem Ex-Gladbacher Tomáš Čvančara (25) den entscheidenden Strafstoß zum 4:2-Erfolg der "Bhoys" im Viertelfinale des schottischen Pokals gegen den erbitterten Stadtrivalen verwandelt hatte, sah es zunächst noch nach einem grün-weißen Fußballfest aus.

Einige Celtic-Anhänger gelangten zwar auf den Rasen, dort umarmten sie jedoch erst einmal ihre Helden und schossen Selfies. Doch plötzlich verschafften sich auf der anderen Seite mehrere vermummte Fans der Rangers Zugang zum Innenraum des Ibrox.

Was folgte, war ein brutales Durcheinander: Zuschauer beider Lager gingen aufeinander los, prügelten aufeinander ein und bewarfen sich mit Gegenständen sowie Pyrotechnik, während die Polizei und Sicherheitskräfte irgendwie versuchten, die Situation zu beruhigen.

In Videos war zu sehen, wie ein Beamter von hinten attackiert wurde. Außerdem geriet augenscheinlich ein Celtic-Mitarbeiter ins Visier eines gegnerischen Randalierers.

"Das ist ein hässliches, hässliches Ende eines großartigen Fußballspiels. Das ist völlig unnötig. Das ist Wahnsinn", beschrieb Kommentator Rory Hamilton das barbarische Geschehen auf dem Feld.