Saudi-Arabien lockt mit 200 Millionen! Kehrt der Kapitän Real Madrid den Rücken?

Madrid - Droht Real Madrid der Abgang ihres Torgaranten? Bisher blieb der amtierende Champions-League -Sieger von größeren Abgängen in dieser Saison verschont, konnte im Gegensatz dazu sogar mit einigen Leistungsträgern verlängern und könnte mutmaßlich Borussia Dortmunds Jude Bellingham (19) verpflichten .

Karim Benzema (35) läuft bereits seit 14 Jahren für Real Madrid auf. Ist nun plötzlich Schluss? © Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa

Doch nun könnte Karim Benzema (35), Kapitän der Madrilenen, seinem ehemaligen kongenialen Sturmpartner Cristiano Ronaldo (38) in die Wüste folgen!

Wie das spanische Portal Relevo berichtete, soll dem Franzosen ein Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen, das ihm 200 Millionen Euro in zwei Jahren einbringen würde.

Viel Geld für einen 35-Jährigen, der in der aktuellen Saison immer wieder von Verletzungen geplagt wurde!

Das Geld stamme von der saudischen Regierung, die Benzema damit auch als Aushängeschild für die Bewerbung um die Weltmeisterschaft 2030 (zusammen mit Ägypten und Griechenland) verpflichten wolle.

Für welchen Klub der amtierende Ballon-d'Or-Gewinner in Saudi-Arabien auflaufen würde, ist nicht bekannt, doch in den vergangenen Monaten wurde er bereits mit dem Meister der Saudi Professional League, Al-Ittihad, in Verbindung gebracht.