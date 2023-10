"Sche** Team und sche** Spieler": Rekordmeister droht nach Spielabbruch der Abstieg

Amsterdam (Niederlande) - Man reibt sich die Augen und kann es kaum glauben: Der niederländische Rekordmeister und Champions-League-Sieger von 1995, Ajax Amsterdam, steht in der ersten niederländischen Liga, der Eredividisie, auf einem Abstiegsplatz.

Die Stimmung im Stadion war wahnsinnig aufgeheizt, was im Land der Tulpen keine Seltenheit ist. Erst im September wurde der " Klassieker" Ajax gegen Feyenoord Rotterdam wegen der "Fans" abgebrochen .

Doch dann begann erst das Drama. Jens Toornstra (34) glich wenige Minuten nach dem Ajax-Führungstreffer in der 71. Minute aus, und es deutete nicht darauf hin, dass Ajax noch der Siegtreffer gegen das Tabellenschlusslicht gelingen würde.

Beim Auswärtsspiel gerieten die Hauptstädter der Niederlande mit 0:2 in Rückstand, konnten aber mit einem Doppelpack von Kristian Hlynsson (19) und einem verwandelten Elfmeter von Steven Bergwijn (26) das Spiel zu einem 3:2 drehen.

Ajax Amsterdam konnte am Sonntag nicht einmal den Tabellenletzten Utrecht schlagen.

Dass in der Vereinsführung irgendwas nicht stimmt, hatte sich bereits da gezeigt.

Das war am Ende der letzten Saison nicht anders. Nach einem enttäuschenden dritten Platz in der Abschlusstabelle weigerte sich der Verein, die Meisterschaft der Ajax-Frauen mit einer großen Party zu feiern.

Nach Wiederanpfiff passierte das, was passieren musste: Utrecht machte dank Oscar Luigi Fraulo (19) in der 90. Minute das 4:3 und beförderte das glorreiche Ajax tatsächlich auf einen direkten Abstiegsplatz.

Im Utrechter Stadion warfen die Zuschauer Gegenstände auf das Spielfeld. In der 89. Minute führte das zu einer Unterbrechung des Spiels durch den Schiedsrichter. Die Spieler beider Mannschaften verließen für fast eine Viertelstunde das Spielfeld.

Edwin van der Sar (52) kann Ajax nicht mehr helfen. Spätestens seit den Hirnblutungen geht die Gesundheit vor! (Archivbild) © Gerrit van Keulen / ANP / AFP

Es gab aber noch mehr Indizien.

Ex-ManUnited-Keeper Edwin van der Sar (52) gab am 1. Juni "aus privaten Gründen" seinen Posten als Geschäftsführer ab. Kurz darauf erlitt der 52-Jährige Hirnblutungen, die der Ex-Nationalspieler Hollands Gott sei Dank überlebte!

Vor vier Wochen trat der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa (62) zurück.

Ende September trennte man sich vom Sportdirektor Sven Mislintat (50) wegen Interessenskonflikten bei einem Transfer. Der 50-Jährige war nur vier Monate im Amt.

Ex-Schalke-Star Klaas-Jan Huntelaar (40) übernahm zuletzt mehr Verantwortung im Management von Ajax, gab sie aber erst vor wenigen Tagen aufgrund einer Burnout-Erkrankung wieder ab.

Also von Führung kann zurzeit absolut nicht gesprochen werden. Oder liegt es nicht an der Führung? Rafael van der Vaart (40) fand während der Spielberichtserstattung am Sonntag im niederländischen Fernsehen klare Worte.

"Ich sehe ein sche** Team, mit sche** Spielern", sagte der Ex-HSV-Profi.