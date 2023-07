"Sehe nicht mehr nur so aus": Jürgen Klopp ist Opa geworden! Es ist ein ...

Damit verriet "The Normal One" gleich zwei Dinge: Das Kind kam schon vor mindestens einem Monat zur Welt - und es ist ein Junge!

"Wir waren beide der Meinung, dass es ein echter Segen ist, dass wir vier Wochen lang dabei sein konnten, um zu sehen, wie er wächst und all diese Dinge erlebt, wie er die ersten Phasen durchläuft."

"Endlich sehe ich nicht nur aus wie einer [ein Großvater, Anm. d. Red.] , ich bin auch einer, das ist cool!", scherzte der 56-Jährige in einem Interview auf der Homepage seines Klubs.

Sonst beschäftigt sich Trainer Jürgen Klopp (56) im Sommer mit der Trainingsplanung, in diesem Jahr durfte er zusätzlich Windeln wechseln. © LINDSEY PARNABY / AFP

Alle seien wohlauf, erklärte der Fußballlehrer: "Mama geht es gut, Papa geht es gut und dem Baby geht es auch gut."

Und kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Es ist einfach schön, vermutlich das Schönste, was ich in den letzten etwa 30 Jahren erlebt habe, so einen kleinen wunderbaren Menschen zu begrüßen."

Mit dem Kind umzugehen, sei wie Fahrradfahren: "Es ist lange her, dass wir in dieser Rolle waren, wenn ich ehrlich bin", sagte Klopp. "Aber ich kann dir sagen, es ist wie Fahrradfahren, man verliert es nicht und es ist sofort wieder da."

Das Baby ist das Kind von Klopps Stiefsohn Dennis, den seine zweite Frau Ulla mit in die Ehe gebracht hat.

Die beiden sind seit 2005 verheiratet und haben keine gemeinsamen Kinder, sondern beide jeweils einen Sohn aus erster Ehe: Klopps leiblicher Sohn Marc trat sogar zunächst in die Fußstapfen seines Vaters und strebte eine Karriere als Profifußballer an.