Sieg im "wertvollsten Spiel der Welt": Dieser Klub steigt erstmals in die Premier League auf!

London - Auch der moderne Fußball schreibt ab und an noch seine Märchen! Mit einem Triumph im altehrwürdigen Wembley gelang Luton Town zum ersten Mal überhaupt der Aufstieg in die Premier League . Der Weg dorthin war für den Klub allerdings lang und beschwerlich.

Die Entscheidung musste also in der Elfer-Lotterie gefunden werden: Ganze elf Versuche landeten auch im Netz, bis Fankaty Dabo (27) schließlich am Kasten vorbeizielte und die Kontrahenten jubeln ließ.

Nach 120 Minuten hatte es 1:1-Unentschieden gestanden. Luton war durch den Treffer von Jordan Clark (29) nach 23 Zeigerumdrehungen in Führung gegangen, Coventry glich in der 66. Minute durch Gustavo Hamer (25) aus.

Die Hypothek erwies sich als zu groß, es folgte der erste Abstieg seit 89 Jahren in die fünftklassige National League - und damit in den englischen Amateurbereich. Erst 2014 feierte Luton wieder seine Profi-Rückkehr, seitdem ging es stetig bergauf.

Die Kenilworth Road fasst nur 10.226 Zuschauer und ist damit schon bald die kleinste Arena der Premier-League-Geschichte. Umringt von besagten Backsteinhäusern bietet das Zuhause der Hutmacher eher Charme als Komfort.

Architekturhistoriker und Autor Simon Inglis (68) schrieb bereits 1986 in seinem Buch "Football Grounds of Britain": "Solange man nicht in der Kenilworth Road war, weiß man nicht, was das Wort 'eng' bedeutet."

Deshalb soll das Stadion nun aufgepäppelt werden, wie Geschäftsführer Gary Sweet im Gespräch mit der BBC erklärte. Der Umbau wird bis zu 11,5 Millionen Euro kosten, doch das dürfte nun kein Problem mehr werden.