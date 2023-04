Das gab's noch nie: Sturm-Talent sieht schon vor Debüt die Gelbe Karte!

Emil Roback (19, l.) feierte am Montag sein Debüt, zuvor sah er allerdings schon die Gelbe Karte. © IMAGO / Bildbyran

Während des 3:0-Auswärtserfolgs seiner Mannschaft am Montag beim AIK Solna bereitete sich das 19-jährige Offensiv-Talent an der Seitenauslinie gerade auf sein Debüt vor, als er in der 62. Minute einen Ball unbedacht auf das Feld kickte.

Schiedsrichter Kristoffer Karlsson (38) zögerte nicht lange, verwarnte den jungen Stürmer daraufhin für die strafbare Aktion - und schrieb so laut der schwedischen Zeitung Aftonbladet Geschichte.

Roback war nämlich erst Ende März aus der Jugendabteilung des AC Mailand in seine Geburtsstadt gewechselt, zum Einsatz kam er seitdem allerdings noch nicht.

"Der Ball rollte. Ich weiß nicht, ob er schon auf dem Platz war, aber ich habe ihn ein bisschen reingekickt", beschrieb der 1,88-Meter-Hüne die Szene. Sein ungewöhnlicher Rekord interessierte ihn demnach nur wenig.

Viel wichtiger war, was danach passierte, denn in der 90. Minute wechselte ihn Coach Glen Riddersholm (50) trotz seiner gedankenlosen Aktion schließlich ein und verhalf ihm damit endlich zum Debüt in der Allsvenskan.