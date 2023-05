Teamkollegen rassistisch beleidigt: Ajax-Profi schlägt auf Fan ein!

Enschede (Niederlande) - Was für ein Saisonabschluss für Ajax Amsterdam! Nach der ohnehin durchwachsenen Saison sollte zumindest der letzte Spieltag versöhnlich verlaufen - doch stattdessen kassierten die Niederländer eine 1:3-Niederlage bei Twente Enschede.

Steven Berghuis (31, l.) schlug nach der Niederlage gegen Twente Enschede nach einem Fan. © MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Und damit nicht genug: Nach der Partie ging ein Video auf Twitter viral, das zeigt, wie Ajax-Profi Steven Berghuis (31) nach einem Twente-Fan schlägt!

Berghuis, so zeigt das Video, stürzte in Rage auf die Absperrung zu, hinter der sich der Fan befand, und schlug mit der Faust nach der Person. Ob er diese auch traf, ist in dem Clip nicht zu erkennen.

Angeblich soll der Twente-Anhänger zuvor Berghuis' Teamkollegen Brian Brobbey (21) rassistisch beleidigt haben, eine Instagram-Story Brobbeys scheint das zu bestätigen.

In dieser postete er kurz nach der Veröffentlichung des Videos ein Foto der beiden Fußballspieler Arm in Arm auf dem Platz, verlinkte Berghuis und versah den Post mit einem Herzen.