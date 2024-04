Trainer gefeuert?! Zerbricht nach elf Jahren die Meister-Dynastie von Red Bull Salzburg?

Salzburg - Seit 2013/14 ist Salzburg Serienmeister in der Bundesliga Österreichs . Doch diese Saison muss die Red-Bull-Dynastie mehr denn je um Vormachtstellung bangen - ein so unbekannter Trainerwechsel steht kurz bevor!

RBS-Trainer Gerhard Struber (47) wurde erst im Sommer 2023 als Nachfolger von Matthias Jaissle (36) vorgestellt. © Barbara Gindl/APA/AFP

Erdbebengefahr in Salzburg! Am Montag-Vormittag könnte die bisher so heile Welt des Red-Bull-Imperiums eine erhebliche Erschütterung erfahren:

Die österreichische Tageszeitung Krone berichtete am späten Sonntagabend von einem Trainerwechsel nach den jüngst ausbleibenden Ergebnissen.

Das Aus von Übungsleiter Gerhard Struber (47) soll in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz verkündet werden.

Das Ziel dahinter: Die verkorkste Saison retten! Aus der Champions League verabschiedeten sich die Roten Bullen in der Gruppenphase, aus dem ÖFB-Cup schieden sie vor anderthalb Wochen überraschend im Halbfinale aus.

Und in der Liga? Besetzt Salzburg nach wie vor die Spitzenposition, ist aber nach der jüngsten 1:3-Pleite in Linz punktgleich mit Verfolger Sturm Graz. Noch sind sechs Runden sind zu gehen, das direkte Duell gibt es in zwei Wochen.

Doch in Salzburg geht seit dem Pokal-Aus gegen eben jene Grazer die Angst vor einer Wachablösung um: Zum ersten Mal seit elf Jahren könnte am Ende dieser Saison der Meister nicht Red Bull heißen!