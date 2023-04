Trotz Vertrags bis 2027 - darum will ManCity vorzeitig mit Haaland verlängern!

Manchester - Kalkül oder Zufall? Pünktlich vor dem Viertelfinal-Rückspiel von Manchester City gegen Bayern München (21 Uhr, DAZN) taucht ein Bericht in den englischen Medien auf, wonach die Citizens und Erling Haaland (22) ihr Arbeitsverhältnis ausweiten wollen.

Im Zuge der Vertragsverlängerung sollen laut The Athletic die Bezüge nochmals angehoben werden. Als Zeichen der Zufriedenheit und Wertschätzung.

Und das, obwohl der aktuelle Kontrakt noch bis 2027 datiert und lukrativ vergütet ist. 22 Millionen Euro brutto soll der Norweger als Grundgehalt beziehen - plus Boni für Torerfolge.

Allein der Blick auf die Torquote (1,2 Tore pro Spiel) genügt, um Haalands Qualität herauszustellen. Was auch seinem Arbeitgeber Anlass genug zu sein scheint, den Vertrag des Mittelstürmers verlängern zu wollen.

1,94 Meter groß und 90 Kilogramm Kampfgewicht, mit dieser imposanten Statur hat sich Erling Haaland ab Tag eins in England ein Denkmal gebaut.

Citys Topstürmer Erling Haaland (22, r.) steuerte im Champions League-Viertelfinal-Hinspiel ein Tor zum 3:0-Erfolg über Bayern München mit Keeper Yann Sommer (34, l.) bei. © OLI SCARFF / AFP

Darüber hinaus will City wohl indirekt eine Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag vergessen machen. Denn eine solche soll es gegeben haben. Kostenpunkt für Interessenten: 170 Millionen Euro. In der heutigen Zeit für einen Topstar keine unmögliche Ablösesumme mehr.

Doch die Klausel soll an die Zukunft von Star-Coach Pep Guardiola (52) gekoppelt gewesen sein. Als dieser im November vergangenen Jahres seinen Kontrakt bis 2025 verlängerte, soll die Ausstiegsklausel erloschen sein. Ob das langfristig im Sinne des Norwegers und seines Beraters war? Das bleibt ungewiss.

Handfester scheint ein Bericht des kicker zu sein, wonach Haaland bei einem Bayern-Wechsel im Sommer 2022 direkt 35 Millionen Euro pro Jahr hätte verdienen können. Selbst für den finanzstarken deutschen Rekordmeister eine gigantische Summe nie gekannter Größe.

Es kam anders, Haaland ging nach England und liefert trotz aller Kritik wie am Fließband. So auch im Viertelfinal-Hinspiel (3:0) gegen den deutschen Vertreter.

Deswegen dürfte die Nachricht, dass Haaland einer Vertragsverlängerung bei City gegenüber aufgeschlossen sei, bei allen Bayern-Fans ein Grummeln in der Magengrube hervorrufen.

Denn nicht zuletzt ein treffsicherer Stürmer des Formats Haaland ist es, der dem letzten deutschen Klub in der Champions League derzeit fehlt.