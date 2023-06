Unter Tränen verlässt er die große Bühne! Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere

Viele seiner Mitspieler, aber auch die Anhänger auf den Tribünen hatten Tränen in den Augen. Sie wussten genau, dass an diesem Abend die Laufbahn einer der größten Fußballer aller Zeiten endete. Ibrahimovic hat diesen Sport über Jahrzehnte geprägt. Er war ein Typ, wie sie nicht mehr zu finden sind.

Nach 24 Jahren hängt Ibrahimovic, der in seiner langen Karriere so viele Rekorde brach und vor allem durch seinen starken Charakter, seine Extravaganz und seine Aussagen immer wieder für Unterhaltung und Aufsehen sorgte, die Fußballschuhe an den Nagel.

In diversen Ländern wurde der Ballzauberer zwölfmal Meister, mit dem FC Barcelona gewann er 2009 den UEFA-Supercup, 2010 die Klub-Weltmeisterschaft, mit Manchester United holte er 2017 den Sieg in der Europa League.

Zuletzt fehlte er verletzt, stand am 18. März beim Auswärtssieg bei Udinese Calcio das letzte Mal in der Liga auf dem Platz, schoss beim 3:1-Erfolg ein Tor. Sein finaler Auftritt waren 17 Minuten beim EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien am 24. März, das mit 0:3 verloren ging.

Ganze 15 Mal wurde er in Schweden und in Italien zum "Fußballer des Jahres" geehrt, sechsmal war er in Frankreich und Italien Torschützenkönig. Was ihm verwehrt blieb und ihn somit ein kleines Stück Vollendung nahm, war der Gewinn der Champions League oder ein Titel mit seinem Heimatland Schweden.

In 122 Spielen für die Auswahl schoss er 62 Tore. In seiner langen Karriere netzte er in 370 Spielen unglaubliche 496 Mal ein, schoss dabei 158 spielentscheidende Tore.

Ein ganz Großer, der den Fußball sportlich und charakterlich geprägt hat, verlässt nun also die Bühne.