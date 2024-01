Weil er an den Israel-Krieg erinnert: Fußballer nach Torjubel in der Türkei verhaftet!

Antalya (Türkei) - Ein Torjubel wurde ihm zum Verhängnis! Der israelische Fußballer Sagiv Jehezkel (28), der für den türkische Klub Antalyaspor spielt, erinnerte an den Angriff der Hamas auf sein Heimatland, der den Israel-Krieg startete - und ist deshalb nicht nur seinen Job los, sondern wurde auch in Untersuchungshaft genommen!

"100 Tage - 7.10." lautete die Botschaft von Sagiv Jehezkel (28) - die in der Türkei gar nicht gut ankam. © Uncredited/Depo Photos via ZUMA Press Wire/dpa

Genau 100 Tage dauerte der Israel-Krieg am gestrigen Sonntag bereits an, und Jehezkel erzielte in der türkischen Süper Lig den Ausgleich für seinen Verein.

Beim Torjubel zeigte der israelische Nationalspieler dann vor der Kamera auf einen Tapeverband um seine Hand, auf den er auf Englisch "100 Tage - 7.10" neben einen Davidstern geschrieben hatte - und löste damit gewaltige Konsequenzen aus!

Obwohl er seinem Team einen Punkt gerettet hatte, verkündete Antalyaspor kurz nach Spielende, dass der 28-Jährige mit sofortiger Wirkung aus dem Kader gestrichen werden.

"Unser Vorstand wird niemals ein Verhalten zulassen, das gegen die Werte unseres Landes verstößt, auch wenn es am Ende um eine Meisterschaft oder einen Pokal geht", hieß es in der Mitteilung des Erstliga-Klubs.

Doch es kam noch schlimmer für Jehezkel: Wenige Stunden später erklärte der türkische Justizminister Yilmaz Tunç (52) auf X (ehemals Twitter), dass die Justiz Ermittlungen gegen den Israeli aufgenommen habe - kurz darauf wurde er sogar in Untersuchungshaft genommen!