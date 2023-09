Wirbel um Bundestrainer-Kandidat Kuntz: Wurde er doch nicht gefeuert?

Istanbul - Was ist denn hier los? Am Sonntag berichtete die türkische Nachrichtenagentur DHA, dass der deutsche Nationaltrainer Stefan Kuntz (60) in der Türkei entlassen wurde - wegen schlechter Leistungen und mangelnden Erfolgs. Doch einen Tag später meldete sich auf einmal der türkische Fußballverband (TFF) zu Wort und dementierte die Meldung!