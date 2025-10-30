Große Trauer in der Futsal-Szene: Beliebter Spieler (†38) stirbt auf ganz tragische Art und Weise

Reus (Spanien) - Die Futsal-Szene trägt große Trauer: Nur rund zwei Monate nachdem bereits ein Torhüter in Brasilien nach einer Partie einen Herzinfarkt auf dem Feld erlitten hatte und verstorben war, wird nun das nächste Todesopfer beklagt. Ernest Queralt (†38) starb auf unglaublich tragische Weise.

Ernst Queralt (†38) starb nach einem tragischen Unfall an einer Schaufensterscheibe. © Screenshot/Facebook

Wie mehrere Medien berichten, sei der Spanier am vergangenen Wochenende bereits morgens gegen sieben Uhr im katalanischen Reus gegen eine Schaufensterscheibe eines Buchladens gefallen. Die Scheibe ging dadurch zu Bruch, und eine mächtige Glasscherbe durchbohrte daraufhin seinen Bauch.

Zwar war sehr schnell medizinische Hilfe vor Ort und versuchte, den Spanier zu retten. Er wurde in ein Krankenhaus nach Taragona gebracht, doch kurz nach der Ankunft erlag der 38-Jährige seinen schweren inneren Verletzungen.

"Wir finden keine Worte, um zu beschreiben, was wir heute empfinden und welche Lücke er in uns allen hinterlässt. Gründer, Spieler, Trainer, Koordinator, KAPITÄN, aber vor allem Liebhaber dieses Wappens, dieses Dorfes und dieser Farben", schrieb sein Verein Alfjora FC auf Instagram.

Warum der 38-Jährige in den frühen Morgenstunden in die Fensterscheibe stürzte, ist noch völlig unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Die Beamten gehen von einem tragischen Unfall aus, da nichts auf ein Fremdverschulden oder ein Gewaltdelikt hinweist.