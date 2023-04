Gebrauchtes Wochenende für Weltmeister Kevin Großkreutz: Erst Rot, dann Job los

Weltmeister Kevin Großkreutz (34, l.) ist nicht länger Spielertrainer in der Oberliga Westfalen. © Ges/Markus Gilliar/dpa

Der frühere Star von Borussia Dortmund hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Zweimal Deutscher Meister, einmal Pokalsieger und Champions-League-Finalist mit dem BVB, dazu Weltmeister 2014 als Ergänzungsspieler mit der deutschen Fußballnationalmannschaft.

Nach Stationen in der Türkei bei Galatasaray Istanbul, sowie beim VfB Stuttgart, Darmstadt 98 und dem KFC Uerdingen, beendete der 34-Jährige seine Profi-Karriere und wechselte in den Amateurbereich zum TuS Bövinghausen.

Mit dem Verein aus dem gleichnamigen Dortmunder Stadtteil stieg Großkreutz in die Oberliga Westfalen auf. In der Aufstiegssaison stand der Promi-Darts-Champion dieses Jahres in allen Ligaspielen auf dem Platz und steuerte sieben Treffer bei.

In dieser Spielzeit peilt der Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die Regionalliga West an.

Nach der Hinrunde grüßten die Dortmunder noch von der Tabellenspitze.