Mehmet Scholl meldet sich zurück: "Ich habe es genossen, komplett auszusteigen"

Kritischer Gutachter: Mehmet Scholl (52) war über viele Jahre TV-Experte der ARD-Sportschau. (Archivbild) © Maja Hitij/dpa

Was macht eigentlich Mehmet Scholl (52), dürfte sich der ein oder andere Fußballfan in den vergangenen Monaten gefragt haben. Um den früheren Nationalspieler und TV-Experten war es ruhig geworden.

Das war laut dem 52-Jährigen auch genau so gewollt: "Ich habe es nach so langer Zeit in der Öffentlichkeit genossen, komplett auszusteigen."

Was der Grund dafür war? In seiner jahrelangen Rolle als TV-Experte der ARD hatte er vor allem eine Aufgabe: so viel Fußball wie möglich gucken. "Ich hab mir alles anschauen müssen."

Für viele ein Traumjob, für Scholl am Ende eine Überdosis: "Ich war müde, mir alles reinzuziehen." Im weiteren Verlauf spricht er sogar von einem "Überdruss an Fußball". Nanu, solch offene Worten von einem selbst ernannten Fußball-Liebhaber?

Darüber hinaus offenbarte der 36-malige deutsche Nationalspieler, dass er am Ende mit seinem persönlichen Habitus unzufrieden war: "Ich motze zu viel. Das bin auch nicht ich." Eine Handvoll Gründe, die für die Sendepause des Fußballlehrers sorgten.

Um in einem Minimum auf dem Laufenden zu bleiben, griff Scholl zu einem außergewöhnlichen Mittel: "Ich habe mich über meinen Sohn informiert, wer der und der Spieler ist."