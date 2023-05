Nach Niederlage: Kreisliga-Keeper bricht Gegner nach Abpfiff das Schlüsselbein!

Nach der Partie zwischen der TSG Niederfüllbach und der DJK Franken Lichtenfels kam es zum Eklat. Am Ende musste ein Stürmer operiert werden. (Symbolbild) © 123rf/satkob

Der TSG Niederfüllbach war ab 15 Uhr zu Gast bei der DJK Franken Lichtenfels, die aktuell beide im unteren Tabellenviertel stehen.

In der 71. Minute erzielten die Gastgeber den einzigen Treffer in der Partie, was der DJK den ersten Sieg seit 2017 gegen Niederfüllbach einbrachte.

Nach der Fußball-Partie kam es dann zu Eklat. Wie die Polizei meldete, soll nach Abpfiff der Torwart der TSG einem Stürmer der DJK in den Rücken gesprungen und soll ihm zusätzlich mehrere Faustschläge verpasst haben.

Beim Sturz hat der getroffene Spieler sich das Schlüsselbein gebrochen. In der Folge gingen mehrere Spieler und Anhänger am Spielfeldrand aufeinander los.

Der verletzte Stürmer musste in eine Klinik gebracht werden, wo er noch am selben Tag operiert wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.