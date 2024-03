Pokal-Sensation in Brandenburg? Ausgleich in der Nachspielzeit bei Krieschow gegen Cottbus!

Krieschow - Dieses Duell birgt Brisanz! Fußball -Oberligist VfB Krieschow mit 18 früheren (Jugend-)Spielern des FC Energie Cottbus empfängt zum Lausitzer Pokal-Viertelfinale in Brandenburg den großen Cottbuser Nachbarn (Anstoß: 14 Uhr, RBB). Nach 90 plus zwei Minuten steht es 2:2 (0:1).

Riesen-Aufregung bereits in der zweiten Minute, als VfB-Torjäger Andy Hebler nach einem Freistoß das vermeintliche 1:0 aus Gastgeber-Sicht erzielte, aber wohl im Abseits stand. Dem Underdog gehörten die ersten Minuten, er schnürte den Favoriten förmlich in dessen Hälfte ein.

Und bisher bleibt alles friedlich! Die Fanlager beider Klubs sind sich in Teilen nicht unbedingt wohlgesonnen aufgrund der Nachbarschaft. Der Krieschower Sportpark platzt mit knapp 2000 Fans aus allen Nähten.

Gelingt dem 500-Seelen-Dorf Krieschow die große Sensation? In drei Pokal-Duellen setzte sich bisher immer die favorisierten Cottbuser durch.

Aus der Kabine kommt Cottbus wie die Feuerwehr und stellt auf 0:2: Nach einem langen Ball in die Spitze leitet Tim Heike auf den erst zur Pause eingewechselten Maximilian Oesterhelweg weiter, der den Ball unters Tordach nagelt.

Die Cottbuser Beruhigungspille? Von wegen! Kurz darauf trifft der Ex-Energieler Daniel Stanese nach einem Getümmel im FCE-Strafraum zum 1:2-Anschluss.

Das Spiel wird ruppiger, viele kleine Nickligkeiten auf beiden Seiten führen zu einem wahren Gelb-Fieber an Karten. Nach wie vor dominiert die Spannung das Spiel.

Und in der 90. Minute liegt plötzlich das riesen Ding für Krieschow auf dem Fuß von Torjäger Hebler, der den Ball nicht voll trifft.

Aber es gibt noch eine Möglichkeit für die Gastgeber, die in Person von Felgenträger den Ball in der 90. Minute plus zwei über die Linie stochert.

TAG24 bleibt für Euch am Ball!