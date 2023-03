3:0-Lauf gerissen, an Kunz verzweifelt! Chemie Leipzig verliert Ost-Kracher in Jena

Jena - Nach zwei 3:0-Erfolgen hintereinander musste die BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost wieder einen Rückschlag verkraften. Beim FC Carl Zeiss Jena verloren die Leutzscher am sonnigen Samstagnachmittag mit 0:2 (0:1) - und verzweifelten immer wieder am Keeper.