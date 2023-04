Chemie gegen Lok Leipzig im Liveticker: BSG mit den besseren Chancen!

Am Sonntagnachmittag geht das unter großer Beobachtung stehende Stadtderby in der Regionalliga Nordost zwischen Chemie Leipzig und Lok Leipzig über die Bühne.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Es wird wieder hochemotional! Am Sonntag um 16 Uhr geht das unter großer Beobachtung stehende Stadtderby in der Regionalliga Nordost zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lok Leipzig über die Bühne. Wer behält in Leutzsch die Oberhand?

Das Derby wurde unter anderem von acht Reiterinnen auf ihren Polizeipferden gesichert. © livereport Leipzig Die beiden bisherigen Begegnungen in dieser Saison konnten die Probstheidaer für sich entscheiden. Sowohl in der Regionalliga (3:0) als auch im Sachsenpokal (8:7 im Elfmeterschießen) gingen sie als strahlender Sieger vom Platz. Mit jüngst zwei Liga-Pleiten hintereinander gegen Energie Cottbus (0:2) und in Erfurt (0:1) verabschiedeten sich die Gäste aber aus dem Meisterrennen der Nordost-Staffel, liegen bei zwei Spielen Rückstand zwölf Punkte hinter dem thüringischen Spitzenreiter. Die BSG - bei einer Begegnung mehr sogar zwei Punkte vor dem großen Rivalen, aber noch nicht aufstiegswillig - feierte drei Siege in den vergangenen vier Partien und wollte sich gern Platz fünf vom BFC Dynamo (5:0 gegen Greifswald) zurückholen. Regionalliga Abstiegsangst beim BAK? Chemies nächster Gegner wechselt Trainer! Die Partie im Alfred-Kunze-Sportpark ist mit 4999 Zuschauern natürlich ausverkauft.

Stadtderby Chemie gegen Lok Leipzig: Erste Halbzeit ohne Treffer

45. Minute: Pünktlich bittet Christian Allwardt in die Kabinen. Es bleibt zunächst bei einem torlosen Remis im AKS.

Einer der Aufreger in Durchgang eins: Leon Heynke (2.v.l.) klärt einen Ball. War er mit der Hand dran? Der Schiri sagte: nein! © Picture Point/Roger Petzsche

37. Minute: Chemie näher am 1:0! Luca Sirch vertändelt einen Ball im Aufbau, sein Gegenspieler Surek schnappt ihn sich, passt vor den Strafraum. Dort leitet Timo Mauer perfekt weiter auf Mäder, dessen Flachschuss in höchster Not von Mike Eglseder im Grätschen geblockt wird.

32. Minute: Das Derby hat nun auch die erste Gelbe Karte: Loks Farid Abderrahmane stoppt Janik Mäder mit einem taktischen Foul und ist ab sofort zur Vorsicht gefordert.

Lucas Surek vergibt Großchance zum 1:0 für Chemie Leipzig

28. Minute: Und da ist die Riesenchance für die Leutzscher! Ein Diagonalball in den Strafraum findet Lucas Surek, dessen unplatzierter Schuss aber von Niclas Müller pariert wird. Auf der Gegenseite zielt Tobias Dombrowa nach Grym-Vorlage knapp über den Winkel.

Tobias Dombrowa (l.) setzt diesen Schuss über das Tor. © Picture Point/Roger Petzsche

24. Minute: Viele Unterbrechungen bestimmen das Derby bislang. Die BSG wartet noch auf die erste richtige Torchance.

Riccardo Grym (l.) behauptet den Ball gegen Paul Horschig. © Picture Point/Roger Petzsche

16. Minute: Kurz danach kombiniert sich Lok aber zur ersten dicken Möglichkeit: Osman Atilgan setzt eine Direktabnahme aber neben den Kasten von Benjamin Bellot.

15. Minute: Eine Viertelstunde ist rum. Das Geschehen spielt sich weitestgehend zwischen den Strafräumen ab. Noch hat keiner der Kontrahenten eine klare Torchance gehabt.

6. Minute: Von einem möglichen Abtasten ist in der Anfangsphase rein gar nichts zu sehen. Die Teams sind hochmotiviert und werfen sich in jeden Zweikampf.

2. Minute: Die Partie wurde mit rund drei Minuten Verspätung angepiffen. Chemie beginnt in grün-weiß von links nach rechts. Lok spielt traditionell in gelben Trikots und blauen Hosen.

Zum Anpfiff wurde im Chemie-Fanblock viel Konfetti in den Leutzscher Himmel geworfen. © livereport Leipzig

Auch der FCL hat natürlich einige Hundert Anhänger mitgebracht. © Picture Point/Roger Petzsche

Vielzahl an Polizei sichert das Derby

Erwartungsgemäß ist eine große Anzahl Polizisten vor Ort. © Picture Point/Roger Petzsche

15.59 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Christian Allwardt aus Kritzmow bei Rostock. Er leitete in dieser Spielzeit schon Chemies 2:2 in Luckenwalde und Loks 2:4 in Lichtenberg.

Aufstellungen im Leipziger Stadtderby Chemie gegen Lok

15.57 Uhr: Dreimal ändert Lok-Coach Almedin Civa seine Startelf nach dem 3:1 nach Verlängerung im Sachsenpokal beim FC Grimma. Mike Eglseder, Leon Heynke und Riccardo Grym kommen neu - David Urban, Linus Zimmer und Kapitän Sascha Pfeffer sind mögliche Joker.