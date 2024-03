Chancenfestival und Cottbuser Defensiv-Chaos! Energie zur Pause im großen Glück

Cottbus - Damit kann Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz nicht zufrieden sein! Energie könnte im Heimspiel gegen die VSG Altglienicke den siebten Sieg in Serie einfahren, zeigt sich aber die ersten 45 Minuten überaus fahrig.

Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz ist mit dem Auftritt seines Teams alles andere als zufrieden, ist früh auf 180. © Picture Point / Gabor Krieg

Nanu, wo ist denn das Cottbuser Selbstverständnis hin? Im wie immer gut gefüllten LEAG Energie Stadion lassen die Lausitzer die ersten 45 Minuten sämtliche Stärken der jüngsten Wochen vermissen.

Die Lausitzer präsentieren sich gegen Altglienicke ab Minute eins extrem nervös und schläfrig, produzieren einen Ballverlust nach dem anderen in der eigenen Hälfte.

Bezeichnend: Dennis Slamar fabriziert nach zwölf Minuten einen falschen Einwurf, Wollitz kickt wenig später voller Wut eine Werbebande weg, sein Team ist in der Anfangsphase völlig von der Rolle.

TAG24 hat das Fehlerprotokoll:

1. Minute: VSG-Akteur Kaufmann ist nach einem simplen langen Ball sofort durch, sein Querpass im Sechzehner kann gerade noch geklärt werden.

2. Minute: Pelivan spielt unbedrängt einen Fehlpass vor dem Sechzehner, Bethke im Energie-Tor hält famos.

3. Minute: Erneut ist Kaufmann über Energies linke Defensivseite durch, in höchster Not klärt Cottbus am Fünfer.

10. Minute: Kapitän Hildebrandt klärt einen langen Ball ungenügend und genau in den Lauf von Abu-Alfa, der frei durch ist. Sein Querpass wird am Fünfer zur Ecke geblockt.

Wichtig zu wissen: Das ist nur ein Auszug der VSG-Chancen. Das mutige Cottbuser Angriffspressing greift überhaupt nicht, Energie wird fortwährend überspielt, Altglienicke müsste eigentlich mit zwei Toren führen.