Sieg gegen Babelsberg! Cottbus holt die Meisterschaft und kann trotzdem nicht feiern

Matchwinner Eric Hottmann (r.) hat nach seinem 1:0-Siegtor gegen Babelsberg noch eine Mission: Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga erfolgreich bestreiten. © IMAGO / Beautiful Sports

Dieses Spiel elektrisierte über 12.116 Zuschauer! Als wäre das Brandenburg-Duell zwischen Cottbus und Babelsberg 03 nicht von Natur aus brisant und hitzig genug, hatte es sportlich entscheidenden Charakter:

Mit einem Sieg konnten die Lausitzer den Titel klarmachen und ihr selbstgestecktes Saisonziel erreichen. Dies machte sich ab Minute eins bemerkbar!

Energie begann hypernervös vor einer erneut hochemotionalen Kulisse, die nichts anderes als den letzten benötigten Sieg zur Meisterschaft erwartete. In der Vorwoche hatte Cottbus im Gipfeltreffen gegen Rot-Weiß Erfurt (1:1) den vorzeitigen Titelgewinn versäumt hatte.

In der 29. Minute näherte sich Eric Hottmann dem Babelsberger Tor gefährlich an, als er einen Drehschuss an den rechten Pfosten setzte.

Besser machte es Energies Stürmer in der 38. Minute, als er sich im Sturmzentrum im Anschluss einer Ecke durchsetzte und zur 1:0-Führung einköpfte.