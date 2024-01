Cottbus K.o.? Viermal angeschlagen raus - das Krampf-Protokoll!

Luckenwalde/Cottbus - Dreimal Krampf, einmal verletzt! Beim Rückrundenauftakt in die Regionalliga Nordost geht so einiges bei Energie Cottbus schief. Nach dem Spiel in Luckenwalde (1:1) ist nicht nur das direkte Gegentor per Ecke ein Thema. Hier kommt das Krampf-Protokoll!