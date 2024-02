Zwei Tore vor der Halbzeit - wildes Verfolger-Duell bei Energie Cottbus!

Cottbus - Energie Cottbus will den Heimsieg von Sonntag gegen Hansa Rostocks U23 ( 3:1 ) vergolden. TAG24 berichtet vom Verfolger-Duell der Regionalliga Nordost zwischen Cottbus und Viktoria Berlin (Anstoß: 19 Uhr).

Vor der Pause erhöhte Lucas Falcao nach einem Eckball per Kopf zunächst zum 0:2 zu, ehe Phil Halbauer auf Cottbuser Seiten halblinks im Strafraum zum 1:2-Halbzeitstand traf und ein lautes Pfeifkonzert der Fans vermied.

Nach nur vier Monaten musste die neuformierte Viererkette bereits den ersten Gegentreffer schlucken, Shean Mensah traf zum 0:1 in einem wilden Spiel, indem Cottbus einen fahrigen Eindruck abgibt.

Außerdem bekommt der zuletzt wenig berücksichtigte Maximilian Oesterhelweg eine Chance in der Startelf.

Dafür greift Trainer Claus-Dieter Wollitz zur unpopulären Maßnahme des Torwartwechsels und baut in Elias Bethke auf jenen Keeper, der beim Saisonauftakt mit einer Kopfverletzung früh ausschied und anschließend seinen Posten als Nummer eins verlor.

Das Cottbuser Team will Revanche für den vermurksten Saisonauftakt nehmen, als der Vorjahresmeister beim Underdog eine 1:2-Auftaktpleite hinnehmen mussten.

Viele Fans hatten nach dem dürftigen Start ins neue Jahr bereits den Aufstieg abgeschrieben. Doch nach den jüngsten Patzern von Spitzenreiter Greifswalder FC könnte Energie Cottbus wieder näher an die Spitze heranrücken.

Am Dienstag gegen 16 Uhr dürften einige Vereins-Verantwortliche in Cottbus und Berlin laut gejubelt haben - Ligaprimus Greifswalder FC verlor gegen die VSG Altglienicke (1:2) zum ersten Mal in dieser Saison.

Dadurch können sowohl Energie Cottbus (32 Punkte) als auch der heutige Gegner Viktoria Berlin (32) oder der BFC Dynamo (35) Boden auf die Tabellenspitze (41) gutmachen.

Vor dem Spiel wurde zudem Cottbus-Kapitän Axel Borgmann als Energie-Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

Diesmal gibt es keine TV-Übertragung oder Livestream aus dem LEAG Energie Stadion, TAG24 bleibt für Euch am Ball.