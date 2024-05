Energie Cottbus ist zurück in der 3. Liga!

Wollitz soll dem Vernehmen nach die Ansprache an die Mannschaft noch vor der Abfahrt in Cottbus gehalten haben. Ab dem Moment 30 Minuten vor Anpfiff darf Wollitz keinen Kontakt mehr zum Team haben.

Mit in Berlin dabei ist natürlich Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz. An der Seitenlinie darf er indes nicht stehen - Wollitz ist nach seinem Jubellauf gegen Luckenwalde und der vierten gelben Karte ausgerechnet im Saisonfinale gesperrt . Ein Einspruch des FCE beim NOFV blieb erwartungsgemäß erfolglos.

In Berlin dürften sich einige Unbeteiligte an diesem Sonntagmorgen die Augen reiben: Die Bahnhöfe sind voller rot-weißer Verrückter.

Die Züge in Richtung Berlin sind am Morgen des Pfingstsonntages voll mit Energie-Fans. Über 8000 Gästetickets gingen diese Woche weg! Die Aussicht des langersehnten Rückkehr in die 3. Liga zieht die komplette Lausitz in den Bann.

Dabei hätten weit mehr Cottbus-Karten verkauft werden können, der Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark bietet allerdings aus Sicherheits- und Baugründen nur für insgesamt 10.000 Menschen Platz.