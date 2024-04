Regionalliga-Showdown: Cottbus trifft früh doppelt, das Stadion explodiert!

Cottbus - 18.000 Zuschauer, ausverkaufter Heimbereich, Flutlicht und Topspiel: Energie Cottbus empfängt am Freitagabend im LEAG Energie Stadion den Greifswalder FC . Die ersten Erfolgsmeldungen von dem Regionalliga - Nordost- Gipfeltreffen gibt es vor dem Anpfiff und in der Anfangsphase.

Volle Hütte: Der Heimbereich im Cottbuser LEAG Energie Stadion ist restlos ausverkauft. © TAG24/Lukas Schulze

Keine sechs Minuten sind gespielt und schon führt Energie Cottbus in dem Regionalliga-Showdown: Hofmann bricht über den Flügel durch und serviert in der Mitte auf Thiele. Der vollstreckt in Stürmer-Manier und das Stadion rastet aus!

Zehn Minuten später das zweite Tor der Gastgeber, Cottbus erobert den Ball in der eigenen Hälfte und setzt Goalgetter Heike in Szene, der aus 15 Metern abzieht und trifft - Jakubov sieht nicht gut.

Außerdem positiv aus Cottbuser Sicht: Die Stammspieler Niko Bretschneider und Maximilian Pronichev sind nach Verletzungen zurück im Kader und könnten pünktlich zum Showdown ihr Comeback geben.

Auf Greifswalder Seite ist der zuletzt erkrankte Jakub Jakubov wieder zurück in den Kasten, er wurde schmerzlich vermisst.



Definitiv auf der Greifswalder Bank Platz genommen hat Lars Fuchs - der GFC-Trainer verlängerte passend zum Topspiel seinen Vertrag um ein Jahr.