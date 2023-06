Special Olympics: Deutscher 25:0-Sieg im Fußball sorgt für Unmut

Berlin - Bei den Special Olympics in Berlin erzielten die deutschen Fußballjungs ein erstaunliches Ergebnis: Mit 25:0 gewann die Mannschaft gegen die Schweizer. Doch das sorgte nicht nur für Jubelschreie, sondern auch für Zweifel am olympischen Gedanken.

In der Gruppe A gewann Deutschland am Sonntag gegen die Vereinigten Staaten mit 2:0. © Andreas Gora/dpa

Im Maifeld im Olympia-Park in Charlottenburg finden die Special Olympics World Games für die Fußballer statt.

Stürmer und Mannschaftskapitän Vincent Grüneberg (36) gab mit seinen Jungs am 22. Juli alles - gemeinsam schossen sie sich mit 25 Toren eine Runde weiter.

Doch die Freude hielt sich zeitweise in Grenzen. So meinte der 36-Jährige gegenüber dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Es sind gemischte Gefühle. Gegen eine Mannschaft 25:0 zu gewinnen, ist nicht der olympische Gedanke. Wir hätten in die Gruppe A gemusst, das ist ein Skandal."

Doch wie kam es zu dieser Gruppeneinteilung? Trainer Michael Kürten sagte dazu, dass "die deutschen Kicker aufgrund des minimal schlechteren Torverhältnisses in einer 'Hammergruppe' nur in der Leistungsgruppe 2" gelandet seien.

Dennoch kann die Mannschaft ihr nächstes Spiel am Samstag gegen Uganda um die Goldmedaille kaum erwarten.