Deadline Day im Ticker: Borussia Dortmund hat gleich vier Deals in Aussicht!

In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga , der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, bevor sich das Transferfenster um 20 Uhr endgültig bis zum Sommer wieder schließt.

Dazu hat die Borussia offenbar Daniel Svensson (22) und Carney Chukwuemeka (21) auf dem Zettel - und auch Torwart Diant Ramaj (23) soll am heutigen Montag den Medizincheck in Dortmund absolvieren.

So sollen die Schwarz-Gelben satte vier Transfers in Aussicht haben: Der BVB baggert wohl an Rayan Cherki (21) von Olympique Lyon, der die Nachfolge des abgewanderten Donyell Malen (26) antreten soll.

Zu den Klubs, die auf dem Transfermarkt in diesem Winter noch nicht sonderlich aktiv waren, gehört Borussia Dortmund. Doch das könnte sich am heutigen Deadline Day schnell ändern!

Herzlich willkommen zu unserem großen Deadline-Day-Ticker!

Am heutigen Montag schließt sich das Transferfenster in Deutschland, bis 20 Uhr haben die deutschen Klubs noch Zeit, um Neuzugänge zu registrieren.

Auch danach können sie allerdings noch Spieler verlieren: In Frankreich dürfen Spieler noch bis 23 Uhr registriert werden, in England und Spanien bis 23.59 Uhr. Einige Länder erlauben Neuverpflichtungen sogar noch deutlich länger: In der Türkei etwa geht das Transferfenster bis zum 11. Februar, in der Schweiz schließt es am 17. Februar.