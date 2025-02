Deadline Day im Ticker: RB Leipzig verkündet Neuzugang und Abgang!

Der Deadline Day 2025 ist angebrochen! Welche Deals machen die deutschen Klubs am letzten Tag des Transferfensters klar, welche Wechsel platzen kurzfristig?

Deutschland - Einen Monat hatten die Klubs der höchsten drei deutschen Ligen Zeit, um auf dem Transfermarkt nachzulegen und haben das auch schon fleißig getan. Doch am heutigen Deadline Day dürfte noch der ein oder andere Neuzugang auf die Fans warten!

RB Leipzig verpflichtete Xavi Simons (21) fest und machte ihn zum teuersten Einkauf des bisherigen Winter-Transferfensters. © Jan Woitas/dpa In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, bevor sich das Transferfenster um 20 Uhr endgültig bis zum Sommer wieder schließt. Außerdem versorgen wir Euch mit den internationalen Highlight-Deals sowie den Transfer-Krachern der Regionalligen. Mit TAG24 bleibt Ihr am Ball und verpasst keinen Deal!

10.25 Uhr: HSV angelt sich französischen U20-Nationalspieler

Der HSV ist auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Brügge gewechselten Lucas Perrin (26) fündig geworden und hat Aboubakar Soumahoro (19) vom Paris FC unter Vertrag genommen. Für den flexiblen Abwehrspieler Soumahoro, der die Pariser Jugend durchlief und seit dem Sommer fest zum Profiteam in der Ligue 2 gehörte, ist es die erste Station im Ausland. In Hamburg unterschreibt er einen langfristigen Vertrag, zu einer genauen Laufzeit äußerte sich der Zweitligist aber nicht. "Aboubaka ist eine Sofortverstärkung für unseren Kader. Er kann durch seine Flexibilität mehrere Positionen in der Defensive bekleiden und ist in der fußballerischen Entwicklung schon sehr weit für sein Alter", betonte Rothosen-Sportvorstand Stefan Kuntz (62)

10.15 Uhr: André Silva wechselt von RB Leipzig zu Werder Bremen

Kurz darauf haben die Sachsen auch einen Abgang zu verkünden: André Silva (29) verlässt RB Leipzig bis zum Saisonende und schließt sich Werder Bremen auf Leihbasis an. Da er bei den Rasenballern in dieser Saison zwar insgesamt in 15 Spielen auf dem Platz stand, allerdings nur selten von Beginn an, sucht er in Bremen nach mehr Spielpraxis. "Ich freue mich auf die Zeit in Bremen. Werder spielt eine gute Saison, hat eine eingespielte Mannschaft und einen guten Trainer. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des klubs zu erreichen", erklärte der Mittelstürmer.

André Silva (29) spielt für den Rest der Saison gegen RB Leipzig. © Jan Woitas/dpa

10.10 Uhr: RB Leipzig macht den Anfang

Der erste Deal des Deadline Day ist durch! RB Leipzig verpflichtet Kosta Nedeljkovic (19) leihweise vom Premier-League-Klub Aston Villa. Weitere Infos findet Ihr im TAG24-Artikel: "Deadline-Day-Deal durch! RB Leipzig verstärkt sich in der Abwehr".

7.15 Uhr: Bei Borussia Dortmund dürfte sich heute einiges tun

Zu den Klubs, die auf dem Transfermarkt in diesem Winter noch nicht sonderlich aktiv waren, gehört Borussia Dortmund. Doch das könnte sich am heutigen Deadline Day schnell ändern! So sollen die Schwarz-Gelben satte vier Transfers in Aussicht haben: Der BVB baggert wohl an Rayan Cherki (21) von Olympique Lyon, der die Nachfolge des abgewanderten Donyell Malen (26) antreten soll. Dazu hat die Borussia offenbar Daniel Svensson (22) und Carney Chukwuemeka (21) auf dem Zettel - und auch Torwart Diant Ramaj (23) soll am heutigen Montag den Medizincheck in Dortmund absolvieren.

Rayan Cherki (21) soll bei Borussia Dortmund hoch im Kurs stehen. © FRANCK FIFE / AFP

Diant Ramaj (23) soll als Nachfolger des potenziell wechselwilligen Gregor Kobel (27) verpflichtet werden. © NICOLAS TUCAT / AFP

3. Februar, 7 Uhr: Heute schließt das Winter-Transferfenster in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga