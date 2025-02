Deadline Day im Ticker: VfB Stuttgart gibt Gas! Zwei Neuzugänge, ein Abgang

Der Deadline Day 2025 ist angebrochen! Welche Deals machen die deutschen Klubs am letzten Tag des Transferfensters klar, welche Wechsel platzen kurzfristig?

Deutschland - Einen Monat hatten die Klubs der höchsten drei deutschen Ligen Zeit, um auf dem Transfermarkt nachzulegen und haben das auch schon fleißig getan. Doch am heutigen Deadline Day dürfte noch der ein oder andere Neuzugang auf die Fans warten!

RB Leipzig verpflichtete Xavi Simons (21) fest und machte ihn zum teuersten Einkauf des bisherigen Winter-Transferfensters. © Jan Woitas/dpa In unserem großen Liveticker halten wir Euch über alle Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga auf dem Laufenden, bevor sich das Transferfenster um 20 Uhr endgültig bis zum Sommer wieder schließt. Außerdem versorgen wir Euch mit den internationalen Highlight-Deals sowie den Transfer-Krachern der Regionalligen. Mit TAG24 bleibt Ihr am Ball und verpasst keinen Deal!

15.42 Uhr: 1. FC Kaiserslautern verleiht Abiama an den TSV 1860 München

Der Nächste, bitte: Zweitligist 1. FC Kaiserslautern verleiht Offensivspieler Dickson Abiama (26) an den Drittligisten TSV 1860 München. Der Nigerianer wird bis zum Saisonende in der bayerischen Landeshauptstadt spielen, wie beide Klub mitteilten. Zu Details machten die Vereine keine Angaben. Abiama war im Januar 2024 von der SpVgg Greuther Fürth in die Pfalz gewechselt. Über die Rolle des Ersatzspielers kam der 26-Jährige bei den Roten Teufeln aber nicht hinaus.

14.30 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Leihspieler aus Augsburg

Der 1. FC Magdeburg schlägt auch noch einmal zu: Patric Pfeiffer (25) kommt auf Leihbasis vom FC Augsburg. Pfeiffer war bereits zuvor verliehen gewesen, allerdings in die Schweiz an Young Boys Bern. Nun folgt der Gang in die 2. Bundesliga für den Innenverteidiger. Mehr dazu hier: "Für die Rückrunde: 1. FC Magdeburg leiht Abwehr-Turm von Bundesligist aus"

14.15 Uhr: VfB Stuttgart angelt sich U17-Welt- und Europameister

Der VfB Stuttgart ist am Deadline Day besonders fleißig unterwegs: Nach dem Abgang von Anthony Rouault (23) und der Vorstellung von Luca Jaquez (21) präsentieren die Schwaben mit Finn Jeltsch (18) den nächsten Neuzugang. Der Innenverteidiger kommt vom 1. FC Nürnberg, wo er trotz seines jungen Alters bereits Stammspieler ist, und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030. Der deutsche Junioren-Nationalspieler, der mit der U17 bereits Welt- und Europameister wurde, schwärmt von seinem neuen Klub: "Mit dem Wechsel in die Bundesliga geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe, die Teamkollegen und den gesamten Verein."

13.50 Uhr: VfL Osnabrück gibt Mittelfeldspieler zum Ex-Klub ab

Erst im Sommer war Aday Ercan (24) vom Wuppertaler SV zum VfL Osnabrück gewechselt, jetzt geht es für den Mittelfeldspieler zurück an alte Wirkungsstätte. Bis zum Sommer wird der 24-Jährige in die Regionalliga West verliehen. In Osnabrück war Ercan nur einmal zum Einsatz gekommen, suchte entsprechend nach einer Möglichkeit, mehr Spielpraxis zu erlangen. Diese wurde nun mit einer Leihe zum alten Arbeitgeber realisiert.

13.45 Uhr: 1. FC Köln angelt sich Mittelstürmer aus Polen

Der 1. FC Köln hat am letzten Tag des Transferfensters noch einmal zugeschlagen und einen Stürmer verpflichtet. Imad Rondic (25) kommt aus Polen vom Widzew Lodz. In der polnischen Extraklasa kommt der ehemalige bosnische U-Nationalspieler in dieser Saison bisher auf neun Tore in 18 Spielen, der Effzeh dürfte sich eine ähnliche Trefferquote bei der Mission Aufstieg erhoffen. Alle Informationen zum Neuzugang lest Ihr hier: "Transfer fix: 1. FC Köln verstärkt sich im Aufstiegskampf und holt Angreifer"

13.35 Uhr: VfB Stuttgart gibt Anthony Rouault ab

Nach eineinhalb Jahren ist Schluss! Der VfB Stuttgart und Anthony Rouault (23) gehen ab sofort getrennte Wege. Der Verteidiger wechselt in seine französische Heimat zu Stade Rennes. Im Sommer 2023 war Rouault auf Leihbasis zu den Schwaben gewechselt und nach einer erfolgreichen Saison mit Vizemeisterschaft und Champions-League-Qualifikation im Sommer 2024 fest verpflichtet worden. Trotz Einsätzen in fast allen Pflichtspielen in dieser Saison verlässt der 23-Jährige die Stuttgarter nun schon wieder.

Anthony Rouault (23) wechselt vom VfB Stuttgart zu Stade Rennes. © Harry Langer/dpa

13.25 Uhr: Erster BVB-Transfer des Tages perfekt!

Borussia Dortmund hat den ersten seiner angestrebten Transfers perfekt gemacht. Der BVB leiht Daniel Svensson (22) vom FC Nordsjaelland für ein halbes Jahr aus. Der Linksverteidiger bestritt in der ersten dänischen Liga bisher jedes Saisonspiel über die volle Distanz und kam so im Oktober zu seinem Debüt für die schwedische Nationalmannschaft. Der 22-Jährige ist stolz auf seinen Wechsel nach Deutschland: "Nach meiner Berufung in die schwedische Nationalmannschaft ist der Wechsel zu einem europäischen Topklub wie Borussia Dortmund ein weiterer großartiger Schritt in meiner Karriere. Ich komme mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können."

12.25 Uhr: VfB Stuttgart schnappt sich Schweizer Abwehr-Talent

Vizemeister VfB Stuttgart hat den Deadline Day genutzt und Luca Jaquez (21) vom FC Luzern verpflichtet. Der Schweizer, der zudem auch noch die Staatsbürgerschaft aus der Dominikanischen Republik hat, unterschreibt einen Vertrag bis 2029. Der Inennverteidiger ist für die U21-Nationalmannschaft der Schweiz unterwegs und zählte bei Luzern zu den absoluten Stammspielern. In Deutschland sucht er nun eine neue Herausforderung. "Es ist für mich eine große Chance und tolle Challenge, ab sofort für den VfB Stuttgart in der Bundesliga spielen zu können. Ich will das mir entgegengebrachte Vertrauen mit großem Engagement und Leistung zurückzahlen und der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr auf die Zeit hier und bin zu 100 Prozent motiviert", sagte der Neuzugang.

11.30 Uhr: 1. FC Nürnberg zieht Kaufoption für Stefanos Tzimas und verkauft ihn direkt weiter

Der 1. FC Nürnberg hat die Kaufoption für seinen von PAOK Saloniki ausgeliehenen Stürmer Stefanos Tzimas (19) gezogen, ihn aber direkt an Brighton Hove & Albion ausgeliehen. Trotzdem bleibt der Grieche bis zum Sommer in Nürnberg - die Engländer verleihen ihn zurück zum Club. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich mein Traum von der Premier League bereits im Sommer erfüllt. Ich möchte mich beim FCN für die Chance, die sie mir gegeben haben und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, bedanken", sagte Tzimas.

10.35 Uhr: HSV schnürt Transfer-Doppelpack

Wie bereits auf den Social-Media-Kanälen des Klubs angekündigt, präsentiert der HSV auch noch einen zweiten Neuzugang! Alexander Røssing-Lelesiit (18) kommt vom norwegischen Lillestrøm SK an die Elbe. Røssing-Lelesiit ist auf den Flügeln zu Hause. Wie auch Soumahoro unterzeichnet der Norweger einen langfristigen Vertrag bei den Rothosen, auch er ist Junioren-Nationalspieler seines Landes und kommt direkt von seinem Ausbildungsklub nach Deutschland. "„Ich freue mich, jetzt ein Teil des HSV zu sein und möchte dem Club und der Mannschaft dabei helfen, viele Spiele zu gewinnen und Punkte zu holen, um am Ende das große Ziel zu erreichen", sagte der 18-Jährige.

10.25 Uhr: HSV angelt sich französischen U20-Nationalspieler

Der HSV ist auf der Suche nach einem Ersatz für den nach Brügge gewechselten Lucas Perrin (26) fündig geworden und hat Aboubakar Soumahoro (19) vom Paris FC unter Vertrag genommen. Für den flexiblen Abwehrspieler Soumahoro, der die Pariser Jugend durchlief und seit dem Sommer fest zum Profiteam in der Ligue 2 gehörte, ist es die erste Station im Ausland. In Hamburg unterschreibt er einen langfristigen Vertrag, zu einer genauen Laufzeit äußerte sich der Zweitligist aber nicht. "Aboubaka ist eine Sofortverstärkung für unseren Kader. Er kann durch seine Flexibilität mehrere Positionen in der Defensive bekleiden und ist in der fußballerischen Entwicklung schon sehr weit für sein Alter", betonte Rothosen-Sportvorstand Stefan Kuntz (62)

10.15 Uhr: André Silva wechselt von RB Leipzig zu Werder Bremen

Kurz darauf haben die Sachsen auch einen Abgang zu verkünden: André Silva (29) verlässt RB Leipzig bis zum Saisonende und schließt sich Werder Bremen auf Leihbasis an. Da er bei den Rasenballern in dieser Saison zwar insgesamt in 15 Spielen auf dem Platz stand, allerdings nur selten von Beginn an, sucht er in Bremen nach mehr Spielpraxis. "Ich freue mich auf die Zeit in Bremen. Werder spielt eine gute Saison, hat eine eingespielte Mannschaft und einen guten Trainer. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Klubs zu erreichen", erklärte der Mittelstürmer.

André Silva (29) spielt für den Rest der Saison gegen RB Leipzig. © Jan Woitas/dpa

10.10 Uhr: RB Leipzig macht den Anfang

Der erste Deal des Deadline Day ist durch! RB Leipzig verpflichtet Kosta Nedeljkovic (19) leihweise vom Premier-League-Klub Aston Villa. Weitere Infos findet Ihr im TAG24-Artikel: "Deadline-Day-Deal durch! RB Leipzig verstärkt sich in der Abwehr".