Eintracht-Abgang geplatzt? Streik-Star Kolo Muani wohl doch nicht zu PSG

Das hatte sich Randal Kolo Muani (24) ganz anders vorgestellt. Trotz Streik und scheinbar verbessertem PSG-Angebot, kommt der Wechsel des Stürmers nicht zustande. Das will zumindest der Kicker erfahren haben. Demnach seien die Verhandlungen zwischen dem Scheichklub und der Eintracht am potentiellen RKM-Nachfolger, Hugo Ekitike (21) gescheitert.

Dieser sei Sportvorstand Markus Krösche (42) und Co. schlichtweg zu teuer in Sachen Ablöse und Gehalt gewesen. Wie es mit Kolo Muani indessen in Frankfurt weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Zumal PSG potentiell die Möglichkeit hätte, noch bis Mitternacht beim Franzosen zuzuschlagen.